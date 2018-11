Agente neemt ontroostbare baby op schoot na verkeersongeluk: “Moederinstinct” Elcke van der Heijden

15 november 2018

18u21

Bron: AD.nl 0 Het leukste van het web Een Nederlandse agente heeft onlangs een baby van tien maanden getroost door hem op schoot te nemen na een ongeluk op de snelweg A15 nabij de stad Gorinchem (Zuid-Holland). Met filmpjes van de Teletubbies kreeg ze het ontroostbare kindje rustig, schrijft de politie.

"Sommige foto's zeggen meer dan duizend woorden”, schrijft de politie-eenheid Alblasserwaard/Vijfheerenlanden bij de foto van het moment op sociale media. Nadat onlangs een kop-staartbotsing was gebeurd op de A15-snelweg werden de hulpdiensten opgeroepen. In een van de betrokken auto's zat ook het jongetje van tien maanden. Hij had geen verwondingen, maar was volgens de politie wel ontroostbaar.

Voor de zekerheid moest het kind toch naar het ziekenhuis, maar zijn moeder kon niet mee omdat ze zelf gewond was. “Het moederinstinct in onze collega zorgde ervoor dat ze besloot om zelf samen met de baby op haar schoot in de brancard te gaan liggen en het kind te sussen door Teletubbie-video's te laten zien.’ De baby werd zo al snel rustig.

De moeder en baby maken het inmiddels allebei goed, laat de politie weten. ‘Een mooier voorbeeld van waakzaam en dienstbaar zijn bestaat er niet!’