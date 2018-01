Agent wil eigenaar van deze blitse auto bekeuren en roept versterking. Maar dan komt de aap uit de mouw Karen Van Eyken

18 januari 2018

18u38

Bron: Vice, Facebook 15 Het leukste van het web In de Canadese stad Montreal staart een agent met het bekeuringsboekje in de hand naar een besneeuwde wagen die foutief geparkeerd staat op straat. Maar niets is wat het lijkt.

Een dik pak sneeuw is in Montreal geen uitzondering. Kunstenaar Simon Laprise krijgt een ingeving. Hij maakt met de hoop sneeuw een prachtige kopie van een DeLorean DMC (de 'Back to the Future'-wagen).

"Het was een prachtige dag, dus besloot ik om aan de slag te gaan met de berg sneeuw", vertelt Simon aan Vice. De 33-jarige Canadees heeft de bedoeling om de politie in het ootje te nemen. En dat lukt want de 'wagen' is een waar meesterwerk.

Een agent komt langs en merkt dat die auto daar niet hoort te staan. Hij roept versterking.

Simon is op dat moment niet thuis maar een buurman maakt foto's van het hilarische tafereel. Wat er vervolgens gebeurt is niet echt duidelijk, maar het is een feit dat de agenten de grap hebben kunnen smaken.

Ze laten een 'bekeuring' achter voor de 33-jarige kunstenaar met de volgende tekst: "Jij maakte onze avond goed".

De beelden van de wagen gaan viraal en uiteindelijk willen veel mensen met het kunstwerk op de foto. Maar de pret is van korte duur. Wat later vernielt een sneeuwruimer de blitse wagen.

Het is voor Simon nu wachten op de volgende berg sneeuw om een nieuw grapje uit te halen.