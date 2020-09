Agent wiegt kindje in slaap na aanrijding: “Dit zijn de momenten waar je het voor doet” Leon van Wijngaarden

07 september 2020

15u14

Bron: AD.nl 0 Het leukste van het web Een Nederlandse agent heeft zich dit weekend niet alleen verdienstelijk gemaakt als handhaver van de openbare orde. Na een ongeluk op de provinciale weg N224 bij Ede ontfermde hij zich over een kind van 1,5 jaar. “Voor ik het wist, lag het kindje heerlijk in mijn armen te slapen.”

Bij de botsing waren drie voertuigen betrokken, meldt de politie. Het kind en de zwangere moeder waren inzittenden van een van de auto’s. De moeder moest na de aanrijding naar het ziekenhuis om zich aan haar verwondingen te laten behandelen.



“Zwaar onder de indruk”

Van twee van de drie voertuigen bleken de inzittenden niet uit Nederland te komen. “Voor hen uitgebreid de tijd kunnen nemen zodat alles netjes afgehandeld kon worden", schreef Andries Boerendans op zijn account op Instagram.



De partner van de zwangere vrouw was volgens hem “zwaar onder de indruk”. Hij bleef achter in een vreemd land met een auto vol spullen en zijn dochtertje van 1,5 jaar oud. “Dan ontferm je je over het kindje, zodat de man zijn handen vrij heeft om het nodige te organiseren.” Voordat hij het wist, lag het kindje heerlijk in zijn armen te slapen. “Dit zijn de momenten, het helpen van mensen, waar je het voor doet”, aldus Boerendans.



Het gezin is naar het ziekenhuis gebracht, waar bleek dat de moeder niet ernstig gewond was.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.