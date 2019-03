Agent redt vermiste teddybeer nadat autistische jongen 911 belt Marlies Van Leeuwen

19 maart 2019

12u55

Een agent is een autistische jongen in het Amerikaanse New Jersey te hulp geschoten toen hij het alarmnummer had gebeld om melding te maken van zijn vermiste teddybeer. Hoewel al snel duidelijk werd dat er geen sprake was van een noodgeval, ging agent Khari Manzini er toch op af.

De 12-jarige Ryan Paul was aan het spelen in zijn kamer toen hij zijn geliefde beer niet meer kon vinden. In plaats van zijn ouders om hulp vragen, belde de autistische jongen alarmnummer 911. “Mijn teddybeer is gevallen. Ik moet hem redden”, zei hij tegen de meldkamer. Daarna haakte hij in, schrijven lokale media. De politie belde voor de zekerheid terug en kreeg vader Robert aan de lijn. Die had al snel door dat zijn zoon een overbodige melding had gedaan en legde uit dat er geen sprake was van een noodgeval.

Maar, zoals de politie van Woodbridge voorschrijft, moeten agenten altijd ter plaatse gaan als het alarmnummer gebeld werd door iemand die ophing voordat het gesprek goed en wel was afgerond. Daarom arriveerde agent Khari Manzini een paar minuten later bij het huis van de familie Paul. Toevallig had de agent een training over de correcte omgang met autistische personen gevolgd. Hij wist dus precies op welke manier hij Ryan gerust kon stellen. “Met die training leren we niet alleen onszelf veilig te houden, maar ook de mensen die we helpen. Het maakt een groot verschil”, reageerde Manzini later.

Teleurgesteld

De agent vond de vermiste teddybeer naast Ryans bed. “Ik wil de agent bedanken die zo begripvol en aardig heeft gehandeld en zelfs de moeite nam om met de ‘overtreder’ op de foto te gaan. Ik ben blij met hoe dit is afgehandeld’’, zegt vader Robert. Met een knipoog: “Ik ben alleen een beetje teleurgesteld dat mijn zoon mij - ik ben brandweerman - niet om hulp heeft gevraagd.’’

Vader en zoon hebben na het incident nog een goed gesprek gehad: Ryan begrijpt nu dat een vermiste knuffel geen reden is om het alarmnummer te bellen.