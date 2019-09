Agent geeft alleenstaande moeder geen boete maar knoopt de das van haar wanhopige tienerzoon jv

25 september 2019

11u26

Bron: CNN 6 Het leukste van het web Christy Carter en haar 17-jarige zoon Jake DeLeo, uit Utah, waren al enorm gestresseerd voor het schoolfeest dit weekend, toen ze van een agent ook nog eens aan de kant moesten na een verkeersovertreding. Maar in plaats van een boete, kregen ze les van de politieman: hij knoopte de das van de wanhopige tiener. De reactie van Jake: “Mag ik u een knuffel geven?”

Jake DeLeo was zaterdag op weg naar zijn date en zijn vrienden om samen naar het schoolfeest te gaan. Maar de 17-jarige student uit Park City (Utah) wist totaal niet hoe hij zijn stropdas moest strikken. Hij had al naar YouTube-filmpjes gekeken en ook zijn mama had pogingen gewaagd, maar allemaal tevergeefs. Omdat iedereen op hen aan het wachten was, sprongen ze dan toch maar zonder geknoopte das in de auto. Ze waren gehaast en mama Christy liet na volledig stil te staan aan een stopteken.

Politieagent Mike Carrillo had dat gezien en hield Carter staande. Hij vroeg waarom de twee zo’n haast hadden. Jake waagde zijn kans en vroeg de agent of hij een stropdas kon knopen. Carrillo deed toen Jake letterlijk de das om.



Christy Carter filmde de unieke ervaring. “Het gebeurt niet elke dag dat een agent je das komt strikken voor het schoolfeest, Jake”, hoor je haar zeggen in de video. De tiener bedankte nadien de agent en vroeg of hij hem een knuffel mocht geven. Ook dát was toegestaan.

Carter was Carrillo ontzettend dankbaar voor de geste. Ze kreeg niet eens haar verdiende boete, zoals ze zelf schreef. Op Facebook werd haar filmpje al meer dan 230.000 keer bekeken.