Adults only: dolle pret op SummerBounce, het springkastelenfestival voor volwassenen Beelden: Florian Van Eenoo

30 juni 2018

Summerbounce, het grootste springkastelenfestival voor volwassenen van ons land kent vandaag zijn tweede editie: nóg groter en spectaculairder dan de eerste. Het was dan ook aanschuiven geblazen in het Antwerpse Nachtegalenpark. SummerBounce duurt nog tot middernacht.

De ingrediënten zijn dezelfde als vorig jaar: een massa springkastelen in alle vormen en kleuren waarop volwassenen de baas zijn. Hoogtepunt volgens de organisatie is een gigantisch springkussen van maar liefst 1.000 vierkante meter groot. Er is ook een gigantisch ballenbad.

Uitblazen kan in de fors uitgebreide chillzone, waar je je kan installeren in een van de ligzetels of hangmatten. Aan de vele foodtrucks met onder meer een ginbar kan je de innerlijke mens versterken en avonturiers kunnen zelfs op zoek naar een verborgen bar in een labyrint. En uiteraard zijn er ook weer een hoop dj’s van de partij.