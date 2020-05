Adrian (5) gaat op pad met familie-auto, krijgt ritje in Lamborghini als beloning Erik Kouwenhoven

07 mei 2020

06u20

Bron: AD.nl 6 Het leukste van het web De vijfjarige Adrian Zamarripa werd aangehouden, nadat hij was weggereden met de SUV van zijn ouders. Het ventje was onderweg om in Californië een ​​Lamborghini te kopen, zo zei hij. Uiteindelijk kreeg hij toch een ritje aangeboden in een echte sportwagen van het exclusieve Italiaanse merk.



Adrian ging er begin deze week met de auto van zijn ouders vandoor om “voor zichzelf een Lamborghini te kopen in Californië”. Hij was boos op zijn vader en moeder, omdat die de sportwagen niet voor hem wilden aanschaffen. De kleine waaghals had drie dollar bij zich om de Lamborghini aan zijn prille collectie toe te voegen.

De zus van Adrian paste op hem, maar viel in slaap. Toen ze wakker werd, ontdekte ze dat Adrian was verdwenen en de auto ook. De jongen werd opgemerkt door de politie en aan de kant gezet. Hij kreeg geen straf, maar zijn ouders moesten zich wel verantwoorden voor de gevaarlijke capriolen van hun kroost. “Ze zeiden dat hij niet eerder een auto had bestuurd”, vertelde een agent tegen ABC News. “Dit was de eerste keer dat hij zoiets deed.”

Volgens ABC News ontving de familie Zamarripa in de uren nadat het nieuws was verspreid al een aantal berichten van Lamborghini-eigenaren die aanboden om de vijfjarige Adrian mee te nemen in hun bolides. Uiteindelijk koos Adrian voor een rit in een matzwarte Lamborghini Huracan, eigendom van Jeremy Neves.

Neves baalde van de negatieve reacties op zijn uitnodiging. Hij zou daarmee slecht gedrag belonen. “Ik ben een ouder”, zei Neves over zijn actie. “Ik begrijp het belang van het opvoeden van onze kinderen, maar het gaat niet alleen om het straffen van slechte keuzes. Ik kies ervoor om ook geweldige eigenschappen aan te moedigen. Ik snap nu wel waarom zo weinig jongetjes van vijf hun droom waarmaken om een supersportwagen te kopen.”