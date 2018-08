Adele (23) geschokt na brutaal verzoek Tindermatch. Ze besluit hem even te doen zweten KVDS

09 augustus 2018

08u18

Bron: The Mirror, The Sun 2 Het leukste van het web Toen de Britse Adele Elizabeth (23) uit Londen een berichtje zag verschijnen op haar smartphone dat ze een match had op datingsite Tinder, maakte haar hart een sprongetje. De kerel die haar schreef, bleek echter heel andere bedoelingen te hebben.

“Hoi Adele”, klonk het. “Het spijt me heel erg als dit onbeschoft overkomt - ik hoop van niet - maar op de derde foto van je profiel staat ook een blond meisje en ik vind haar ongelofelijk knap. Kan je me zeggen of ze nog single is en haar in dat geval vragen of ik haar nummer kan krijgen of een link naar haar Instagrampagina? Ik wil je helemaal niet in de zeik nemen, maar ik vind haar gewoon echt ongelofelijk. Het spijt me als dat onbeschoft lijkt van me.” (lees hieronder verder)

De jonge vrouw, die voor een online fitnessbedrijf werkt, zag er de humor van in en besloot hem te helpen. Maar niet zonder een beetje met zijn voeten te spelen. “Ik kon er wel om lachen”, vertelt ze aan de Britse krant The Mirror. “Het verbaasde me eigenlijk niet eens. Mijn vriendin India krijgt ook altijd alle aandacht als we samen op stap gaan. Dit is gewoon iets typisch mannelijks.”





Adele en India Wild (21) ontmoetten elkaar toen ze allebei op het Griekse eiland Korfoe werkten en werden al snel vriendinnen. Dat bleven ze ook toen ze weer naar Groot-Brittannië terugkeerden. Het toeval wil echter dat India – een mechanisch ingenieur uit Nottingham – een identieke tweelingzus heeft. En Adele vertelde John dat ze niet meer wist met wie van de twee zussen ze op de foto was gegaan. Daarop gaf ze hem de Instagramgegevens van beiden. “Twee voor de prijs van één. Doe eens wild”, schreef ze.

“Ach, ik wilde niet in de weg staan van de ware liefde”, vertelde ze nog aan The Mirror. “Maar ik vond het wel grappig om hem een beetje te doen zweten. Want ik had natuurlijk met India en Caitlin overlegd.” (lees hieronder verder)

How is your love life going? pic.twitter.com/rGJ8cRAYwR Adele(@ adelexxxxxx) link

De kerel liet zich niet afschrikken en stuurde allebei de dames een bericht: “Hey, dit is een beetje gênant, maar ik had een match met je vriendin op Tinder en je stond op een van haar foto’s. Ik vond je ongelofelijk en vroeg haar om je Instagram, maar ze gaf me verschillende mogelijkheden.”

Het was natuurlijk de verkeerde zus die antwoordde. “Haha, dat was mijn tweelingzus op de foto, India is degene die je zo geweldig vindt”, schreef Caitlin.

Grapje

Daarop besloot John waar te kiezen voor zijn geld. “Je maakt een grapje”, klonk zijn antwoord. “Om eerlijk te zijn, ik vind jullie allebei geweldig. Ik besloot de eerste die me terugvolgde een berichtje te sturen en het was mijn geluksdag toen je van je liet horen.”

Hij greep er echter naast. Geen van beide zussen bleek geïnteresseerd. “Geen van beiden is op zoek naar een date voor het ogenblik”, aldus nog Adele. “En al zeker niet als het is met iemand die een dergelijk bericht naar een vriendin durft te sturen zoals die kerel deed.”

De vrouw deelde het gesprek dat ze met John had maandag op Twitter, met de caption: ‘Hoe gaat het met jouw liefdesleven?’ Het werd al meer dan 2.500 keer gedeeld en kreeg bijna 15.000 likes. In de commentaren kreeg ze de lachers duidelijk op haar hand.