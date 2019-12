Addison (15) kruipt voor de grap in peuterstoel, brandweer kan haar na anderhalf uur bevrijden mvdb

01 december 2019

18u15

Bron: East Idaho News 0 Het leukste van het web Een uitdaging die een 15-jarige Amerikaanse aanging, is dinsdagavond geëindigd met een brandweerinterventie. Addison kroop voor de grap in de peuterstoel van een filiaal van kip-fastfoodketen Chick-fil-A, maar raakte er niet meer uit.

Vriendinnen in het restaurant in Ammon (Idaho) proestten het uit en probeerden tevergeefs de tiener te helpen. Op Instagram en Snapchat maakten ze haar gespartel wereldkundig. De jonge meid probeerde zonder succes al lopend, springend en liggend haar gewrik verder te zetten. Ook het personeel trachtte het meisje uit de nood te helpen, maar na gooide na 45 minuten uiteindelijk de handdoek.



Personeelsleden zagen geen andere optie dan de brandweer in te schakelen. De houten stoel met een kettingzaag doorzagen, bleek niet nodig voor de spuitgasten. Een brandweerman begon met een elektrische schroevendraaier de stoel uit elkaar te halen. Met succes: goed negentig minuten na de weddenschap was Addison - met het schaamrood op de wangen - bevrijd. Het liep toen tegen de klok van elven, een uur na sluitingstijd.

De kinderstoel kon terug in elkaar gevezen worden en hoefde niet naar de schroothoop. Addison liep enkel wat blauwe plekken op. Haar ouders nemen het sportief op: “je kan niet oud en wijs zijn als je nooit jong en een beetje gek bent geweest”, liet haar moeder optekenen aan East Idaho News. Addison is een vaste bezoeker van de Chick-fil-A en overweegt er een bijbaantje, verklaarde haar moeder nog.

