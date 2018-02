Actrice belooft naakt door Los Angeles te lopen als ze kaap 3 miljoen volgers rondt en het lijkt erop dat ze belofte heeft ingelost KVDS

12 februari 2018

08u40

Bron: YouTube 0 Het leukste van het web Beloofd is beloofd, vond een vriendin van de Canadese Pretty Little Liars-actrice Beloofd is beloofd, vond een vriendin van de Canadese Pretty Little Liars-actrice Shay Mitchell (30) en daarom herinnerde ze haar aan haar belofte om naakt door de straten van Los Angeles te lopen als ze de kaap van 3 miljoen volgers zou ronden op YouTube. En ze lijkt de daad bij het woord te hebben gevoegd. Het filmpje dat ze erover postte, werd al meer dan 1,5 miljoen keer bekeken.

Of het écht Mitchell is die in alleen een slipje en met een masker van een eenhoorn op haar hoofd over straat loopt, zullen we waarschijnlijk nooit weten. Maar de vrouw had in elk geval veel bekijks. In het filmpje dat Mitchell vrijdag op YouTube postte is dat duidelijk te zien. (lees hieronder verder)

Het was haar vriendin en assistent Sammy die Mitchell herinnerde aan haar belofte. Die zou ze hebben gemaakt tijdens een vakantie in Marokko. “Het was een legaal bindende belofte”, klinkt het onomwonden. Mitchell weet nog uit de brand te slepen dat ze het mag doen met een masker op en als ze dat heeft gekregen van Sammy, lijkt ze de daad meteen bij het woord te voegen. Ze trekt alles uit tot op haar slipje, zet het masker op en verdwijnt door de poort van haar tuin.

Haar assistente maakte gierend van het lachen een video van de stunt en filmde ook de reacties van passanten, die hun ogen niet geloven. Uiteindelijk springt Mitchell in de wagen van Sammy en kan je haar nog horen zeggen: “Raad eens wat er zal gebeuren als ik 10 miljoen haal”.

Het volledige filmpje kan je hier bekijken.