4-jarige superheld deelt eten uit aan daklozen

28 september 2018

Austin Perin is een jongen van vier uit Alabama in de Verenigde Staten. Hij is daar een nationale held omdat het zijn persoonlijke missie is geworden de daklozen eten te geven. Dat doet hij telkens in zijn superheldenpak want elke superheld heeft een coole cape nodig vindt hij.