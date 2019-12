4-jarige Gabriel tolkt televisie voor dove ouders HLA

24 december 2019

10u58

Gabriel Toseland, een vierjarig jongetje uit het graafschap Cheshire in het noordwesten van het Verenigd Koninkrijk communiceert sinds hij vier maanden oud is in gebarentaal met zijn dove ouders. Intussen is hij vier, en tolkt hij de televisie voor zijn dove ouders. Zijn moeder plaatste een filmpje op haar Facebookpagina, sindsdien gaat de kleine jongen viraal.

Omdat zijn beide ouders doof zijn, leerde Gabriel al communiceren met gebaren sinds hij amper een paar maanden oud was. Zijn dove mama Abigail Britton legt uit aan de Britse nieuwssite Metro waarom ze dat zo belangrijk vindt: “Omdat we zelf heel vaak te maken kregen met een taalbarrière, wilden we hem tweetalig opvoeden. We vinden het belangrijk dat hij met ons kan communiceren zonder frustratie of taalbarrière.”

Melk, dutje en bad

De kleine Gabriel kon volgens zijn mama al communiceren met ‘babygebaren’ nog voor hij zijn eerste woordjes kon zeggen. Toen hij amper vier maanden oud was, kende hij de gebaren voor melk, dutje en bad al. Zijn ouders spreken tegen hem terwijl ze ook gebaren maken, en zo is de kleine Gabriel perfect ‘tweetalig’. “Hij is een heel snelle leerling,” zegt zijn moeder daarover.

Dat ze een zoontje hebben dat kan horen en in gebarentaal kan spreken, maakt een groot verschil voor het gezin. De jongen laat zijn ouders weten wanneer er aan de deur gebeld wordt, wanneer iets wordt omgeroepen in de winkel of wanneer de tram eraan komt. En hij tolkt dus tijdens het TV kijken.

Intussen leert Gabriël zijn kleine zusje van anderhalf jaar oud spreken én gebarentaal.