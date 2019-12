28.500 mensen komen samen in voetbalstadion Union Berlin voor kerstliederen MG - MVDB

25 december 2019

22u06

Bron: ED.nl 2 Het leukste van het web Het Stadion An der Alten Försterei van 1. FC Union Berlin is maandagavond helemaal volgelopen voor het jaarlijkse Weihnachtssingen. 28.500 aanwezigen zongen uit volle borst kerstliederen mee.

De traditie begon toen 89 gedesillusioneerde supporters op 23 december 2003 over de stadionomheining klommen om kerstliederen te zingen vanaf de tribune. De club uit het zuidoosten van Berlijn speelde toen een belabberd seizoen in tweede klasse. De tientallen fans wilden met de kerstliederen even de nederlagen vergeten. Het hielp de voetbalresultaten niet vooruit - de club speelde in 2006 zelfs op het vierde niveau - maar was wel de start van een fraaie traditie, die inmiddels ook ver buiten Berlijn bekend is.

Het Weihnachtssingen is in de afgelopen jaren enorm gegroeid. De 28.500 tickets voor de zeventiende editie waren ook dit jaar weer binnen enkele uren uitverkocht.

In de Bundesliga staat Union Berlin op een veilige elfde plaats met twintig punten, één puntje meer dan stadsgenoot en rivaal Hertha BSC.