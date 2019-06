235 donuts in 6 minuten? Geen probleem! DVDE

10 juni 2019

11u16

Bron: KameraOne 0 Het leukste van het web In Austin, in de Amerikaanse staat Texas, heeft Geoffrey Esper het wereldkampioenschap donuts eten gewonnen. De Amerikaan werkte 235 donuts naar binnen in amper zes minuten.

De wedstrijd vond afgelopen vrijdag plaats. Toen was het Nationale Donutdag in de Verenigde Staten. Vorig jaar won Joey Chestnut, die at toen maar liefst 257 donuts op in zes minuten. Hij moet het nu doen met de tweede plaats.

