217 skydivers in formatie: zo ziet dat eruit TK

10u00 8

Begin deze maand werd het wereldrecord skydiven in formatie verbroken in Eloy (Arizona). Craig O'Brien kon filmen hoe maar liefst 217 waaghalzen zich uit tien vliegtuigen lieten vallen op meer dan vijf kilometer hoogte. Daarna vormden ze allemaal samen twee formaties - onder meer een prachtige bloem - waarmee ze het vorige record van 104 skydivers verbraken. En dat aan bijna 200 kilometer per uur.

Screenshot