16 verpleegkundigen tegelijkertijd zwanger in Amerikaans ziekenhuis: "Er moet iets in het water zitten" TTR

18 augustus 2018

23u04

Bron: BBC 0 Het leukste van het web Het is een opmerkelijk tafereel voor de patiënten van het Banner Desert Medical Center, vlak bij de Amerikaanse stad Phoenix. Zestien verpleegkundigen van de spoeddienst zijn er tegelijkertijd zwanger. "Er moet iets in het water zitten", grapt een van de zwangere vrouwen tijdens een persconferentie.

Tien procent van alle verpleegkundigen die er werken, is nu zwanger, zo schrijft BBC. "We hadden het niet door, totdat we een Facebookgroep begonnen”, vertelt een verpleegkundige. "Toen bleek met hoeveel we waren. Alsof we een pact hadden gesloten."

Volgens het bestuur van het ziekenhuis zijn er genoeg werknemers om alle zwangerschapsverloven op te vangen. De eerste baby moet in september geboren worden, de laatste in januari. “We hebben het met z’n allen zo gepland om met de feestdagen vrij te zijn”, zegt Jolene Garrow al lachend.