150 mopshondjes palmen Antwerps restaurant in

Antwerps restaurant

11 maart 2018

15u45 8

Liefhebbers van mopshonden zakten vandaag massaal af naar restaurant De Natie, waar het eerste Antwerpse pug-event werd gehouden. Met 300 baasjes en hondenliefhebbers en 150 mopshondjes zat de 'Pugathering' al sinds half februari vol.

De droom van menig hondenliefhebber: een café vol schattige mopshondjes oftewel pugs. In landen zoals China en de Verenigde Staten is het een waar fenomeen, maar ook in Europa schieten dierencafés als paddenstoelen uit de grond.