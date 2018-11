13.400 Milka chocoladerepen gestolen op snelwegparking HR

28 november 2018

11u40

Chocoladedieven hebben in het Duitse Darmstadt een dikke slag geslagen. Ze konden meer dan 13.000 Milka chocoladerepen buitmaken. De daders worden gezocht.

Terwijl een vrachtwagenchauffeur in zijn cabine lag te slapen, gingen ze er met zijn oplegger vandoor. De trucker had zich zondagavond omstreeks 23 uur geparkeerd op de parking langs de A67 in Lorsch-Ost, tussen Frankfurt en Karlsruhe. Toen hij maandagochtend wakker werd, was zijn oplegger verdwenen. “Er zaten vier palletten met telkens 160 dozen van 21 repen Milka in”, zegt Bernd Hochstädter van de politie in Darmstadt. “Goed voor in totaal 13.400 chocoladerepen.”

De politie is op nu zoek naar getuigen.