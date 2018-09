100-jarige man krijgt levenslang gratis eten: "Dan kom ik elke dag vanaf nu!" Marie-Louise Hoogendoorn

26 september 2018

17u13

Bron: AD.nl Bij het Amerikaanse restaurant Chick-fil-A heeft de 100-jarige Stephen Bellissimo een wel heel bijzonder verjaardagscadeau gekregen. De wekelijks terugkerende gast mag de rest zijn leven gratis komen eten.

Stephen Bellissimo is een een vaste gast van het kipnugget-restaurant in Florida. Al twintig jaar lang bestelt hij zijn kipfavorieten, die hij in zijn eigen hoekje opeet. Stephen is dolenthousiast bij het vooruitzicht van een leven lang gratis eten. "Dit is het beste cadeau wat ik ooit had kunnen krijgen. Mag ik wel mijn eigen eethoek houden?", reageerde hij.



De man op leeftijd is een graag geziene gast in het restaurant. Hoe lang hij gebruik kan maken van zijn cadeau is de vraag, maar hij gaat er wel ultiem van genieten. "In plaats van één keer per week kom ik nu iedere dag eten'', aldus een enthousiaste Bellissimo.