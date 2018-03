10 dingen die je moet weten over Oscarwinnende film: 'The Shape of Water' ST

05 maart 2018

16u06 0

Alles wat je moet weten over de veelbesproken, succesvolle, Oscarwinnende film 'The Shape of Water' verzameld. Wist je bijvoorbeeld dat de hoofdpersonages samen dansles volgden om hun band te versterken?