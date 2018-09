1 september: Harry Potter-fans wereldwijd gaan #backtohogwarts Arne Adriaenssens

01 september 2018

18u54

Heb jij je brievenbus al leeggemaakt vandaag? Want op 1 september krijgen jonge tovenaars en heksen hun uitnodiging voor Zweinstein in de bus. Toegegeven, dat gebeurt alleen in de wereld van Harry Potter, maar toch hopen Potterfans wereldwijd dat ook zij aan die iconische school mogen gaan studeren.

Waar 1 september een gevreesde dag is voor menige koter, is het een waar feest voor de fans van Harry Potter. Ze hopen die dag hun toelatingsbrief van de legendarische toverschool Zweinstein in de brievenbus te krijgen. Om hun (enigszins onrealistische) verlangen met de wereld te delen, postten ze foto’s en video’s op Twitter met de hashtag #BacktoHogwarts (terug naar Zweinstein).

Naast de vele enthousiaste 'dreuzels', vieren ook enkele tovenaars de jaarlijkse Back to Hogwarts-dag. Eddie Redmayne en Jude Law (de acteurs die Newt Scamander en Albus Perkamentus vertolken in de Harry Potter-spinoff Fantastic Beasts) trokken naar het Londense King's Cross Station om er hun trein naar de toverschool te halen op perron 9 3/4. Ze deden dat om de nieuwe film in de reeks te promoten.

Vorig jaar was het een extra speciale Back to Hogwarts-dag. In de laatste scène van het laatste boek blikt J.K. Rowling vooruit naar hoe het de personages 19 jaar later vergaat. Harry en zijn vrouw Giny zetten in dat hoofdstuk hun oudste zoon op de trein voor zijn eerste jaar op Zweinstein. Dat gebeurde op -je raadt het al- 1 september 2017.

Ik kom er steeds meer achter hoe meh Harry Potter was, hoe problematisch JK Rowling is en sowieso dat je als volwassene niet persé overal HP merch hoeft te dragen, maar op 1 september (aka #backtohogwarts day) laat ik toch een beetje Slytherin house pride zien 🐍 pic.twitter.com/uQBkGQUtI4 Lynn Fokkens(@ LynnFokkens) link

Verdomme.



Weer de trein gemist.#BackToHogwarts pic.twitter.com/HLrGn8PHaP Michelle 🐿(@ michellewijma) link

"It's the same every year. Packed with Muggles, of course. Come on! Platform 9 ¾, this way!”#BackToHogwarts pic.twitter.com/YXlGEFKcIq Harry Potter Universe(@ HPotterUniverse) link

Happy #BackToHogwarts Day! Watch the cast of #FantasticBeasts: The Crimes of Grindelwald share their favourite Hogwarts memories: https://t.co/lP8ysusnjH pic.twitter.com/kBmeM0GWHJ Fantastic Beasts(@ BeastsMovieUK) link