"Zeker ommetje waard": Aussie wil Michelinster voor "meest afgelegen KFC ter wereld"

25 juni 2019

12u23

Alice Springs ligt zowat in het midden van Australië, in de outback. Sam Edelman (37) runt er een filiaal van KFC. Hij vindt dat zijn zaak een Michelinster verdient. Want: "het is een ommetje zeker waard". Voor sommige klanten is dat zelfs honderden kilometers.

Edelman, uit Melbourne maar al negen jaar werkzaam in Alice Springs, wil dat zijn KFC erkenning krijgt als “meer dan een fastfood-restaurant”. Hij focust op een van de criteria om in aanmerking te komen voor twee Michelinsterren, met name dat het restaurant “een omweg of een speciale trip waard is”. Edelman: “Dat klopt in ons geval. Mensen leggen honderden kilometers af om onze kip te proeven.” Edelmans KFC is volgens hem “de meest afgelegen ter wereld”. De volgende in Australië ligt op meer dan 600 km. Daarom dacht hij bij zichzelf: “Hey, we zijn echt wel uniek”.

Hij zag op Netflix dat een straatkraampje in Bangkok een Michelinster wist te bemachtigen en besloot zijn kans te wagen. Omdat de Michelingids niet uitkomt in Australië, zette Edelman een Facebookpagina op onder de naam ‘Kentucky Fried Chicken deserves a Michelin Star’ op, om zo de aandacht te trekken. Met succes. Zijn initiatief krijgt weerklank tot in de VS en Europa. “We gebruiken verse kippen die dagelijks bij ons worden geleverd en door onze koks in de keuken worden gepaneerd. Daar komt enige vaardigheid bij kijken.”

@KFC Could Alice Springs #KFC be the first store in the world to get a #MichelinStar ? https://t.co/BFJQhTThmY pic.twitter.com/3RAXitZdun Adrian Patten(@ Adrianpatten) link