“Ze probeerde me te pikken”: angstige technicus laat hilarisch briefje achter bij bewoner jv

01 februari 2019

07u40

Bron: reddit 0 Het leukste van het web Een routineklus voor een technicus van de Australische netbeheerder Energex bij een klant thuis is met een sisser afgelopen. De controleur kon niet bij de elektriciteitsmeter en gaf daar een opmerkelijke reden voor in een briefje dat hij achterliet. Op de sociaalnetwerksite Reddit gaat de nota vlot rond.

Een werknemer van het Australische Energex moest een elektriciteitsmeter gaan aflezen bij een bewoner thuis maar is daar uiteindelijk niet in geslaagd. In dat geval laat de technicus een briefje achter om te melden dat hij heeft aangebeld maar niet in staat was de opdracht uit te voeren. Hij mag ook een voorgekauwde reden aankruisen waarom hij niet bij de elektriciteitsmeter kon. Zoals: het domein was afgesloten, een poort ging niet open, een slot ging niet open, of een hond die niet vastlag aan de ketting. Nog een optie is de onzekerheid over dat laatste. Bij twijfel of een hond al dan niet vasthangt, mag de Energex-werknemer beschikken. In dit geval doorstreepte de man het woordje ‘hond’ door en verving het door ‘kip’. Om zijn angst voor de vogel te verantwoorden schreef hij erbij: “Ze probeerde mij te pikken!” Hij voegde er nog een zelfgetekende verwonderingssmiley aan toe.

De eigenaar van de kip vond het hilarische briefje toen hij thuiskwam. Er was voor hem slechts één reactie mogelijk: posten op sociale media. “Energex kon mijn meter niet checken door mijn kip”, schreef hij. “Mijn kip loopt gewoon rond in mijn achtertuin. Hij dacht blijkbaar dat het om de Grote Vogel ging”, verwees hij naar de reusachtige gele vogel uit Sesamstraat.

De bewoner beweerde bovendien dat de lokale postbode ook al zijn pakjes niet wil leveren door zijn agressieve kip. Dan heeft ze blijkbaar toch wat weg van een hond, een waakhond.