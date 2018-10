“Ze doet zich voor als zwerfhond om hamburgers van McDonald’s te scoren, maar ze is gewoon een geldbeluste teef” jv

25 oktober 2018

15u01

Bron: Facebook 11 Het leukste van het web Betsy Reyes uit Oklahoma City had nooit gedacht dat haar Facebookpost van afgelopen zondag over haar hond Princess viraal zou gaan. Maar meer dan 275.000 shares later is dat onmiskenbaar het geval. Met een rake kwinkslag spaarde ze haar eigen geliefde viervoeter niet.

“Als je mijn hond bij de McDonald’s ziet, stop dan met haar dikke kont te voederen. Ze weet niet hoe ze zich moet gedragen en ontsnapt constant uit het huis om ‘s avonds naar de McDonald’s te gaan. Ze is niet eens een zwerfhond. Ze is gewoon een geldbeluste teef die zich voordoet als een zwerfhond, zodat mensen medelijden met haar zouden krijgen en haar hamburgers geven.”

Dat was de Facebookpost van Betsy Reyes. Ze voegde er als bewijsmateriaal een nachtelijke foto van Princess op de parking van de McDonald’s aan toe. Daar gaat de hond geregeld schooien voor hamburgerrestjes bij de klanten. Een “gold diggin’ ass bitch” noemde Reyes haar hond, letterlijk een “goudzoekende teef”, naar vrouwen die een partner kiezen voor het geld en niet voor de liefde.

Reyes postte daarna ook nog een video, waarop te zien is hoe een vrouw de bedelende hond wat etensresten toewerpt vanuit de auto. Betrapt! Reyes reed toen zelf met haar wagen naar haar hond op de parking van de McDonald’s in Oklahoma City. Princess herkende haar baasje duidelijk meteen. Ze sprong tegen de auto en haar staart kwispelde heftig. Al is het niet duidelijk of dat nu uit blijdschap dan wel uit gêne was.