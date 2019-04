“Wie ben jij?”: dronken Schot slaapt roes uit in verkeerde huis, koppel verwelkomt hem met thee en sigaret Sven Van Malderen

17 april 2019

12u29

Bron: Daily Mail 0 Bizar Je roes uitslapen in het verkeerde huis? Deze Schot kan er sinds kort over meepraten. Gelukkig voor hem zagen de bewoners er zelf ook de grap van in: ze boden hem zelfs een kopje thee en een sigaret aan om hem van zijn kater af te helpen.

In een heerlijk spontaan filmpje legt de man uit hoe het zo verkeerd is kunnen lopen. Blijkbaar had hij een taxi besteld, maar kwam hij te laat naar buiten. Resultaat: de chauffeur was al vertrokken.

Terug naar het feestje dan maar. De kerel vergiste zich echter van deur en liep bij de buren binnen. Hij installeerde zich in de zetel met een dekentje en viel in slaap.

“Dit koppel maakte mij wakker en vroeg wie ik was”, vertelt de man met een brede lach. “Ik zei dat ik op het feestje was, maar zij vielen compleet uit de lucht. Godzijdank is ze van Glasgow en heette ze mij van harte welkom. Ik kreeg zelfs een kopje thee en een sigaret.”

“Er stonden ook noedels voor mijn neus. Blijkbaar heb ik die vannacht zelf nog klaargemaakt. Ik wil jullie uit de grond van mijn hart bedanken voor jullie begrip.”

