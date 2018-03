"We zouden onze kinderen niet willen veranderen, maar wel de wereld": 50 mama's met Downkinderen doen schattige carpoolkaraoke sam

19 maart 2018

12u01

Bron: Huffington Post 30 Het leukste van het web Vijftig mama's van kinderen met het Downsyndroom hebben een vertederende carpoolkaraokevideo opgenomen met hun schatten. Naar aanleiding van de Wereld Downsyndroomdag overmorgen willen ze positieve aandacht vragen voor kinderen met een extra chromosoom.

"In het Verenigd Koninkrijk wordt de zwangerschap afgebroken bij 90 procent van de baby's met Down", legt de 44-jarige Angela Mui uit Schotland uit. Samen met haar driejarige zoon Stephen nam ze deel aan het initiatief, "vooral om de houdingen tegenover het Downsyndroom te helpen veranderen", legt ze uit aan HuffPost UK. "Ik wil dat mensen weten dat een kind hebben met het Downsyndroom niet akelig is. Het is eigenlijk een wonderbaarlijk avontuur, vol vreugde, liefde, en ja ook enkele uitdagingen, net zoals bij een doorsnee ander kind."

Inspiratie

De moeders maken deel uit van de Facebookgroep 'Designer Genes' en kregen allemaal een kind met Down in 2013 of 2014. Ze haalden hun inspiratie bij een gelijkaardige video van Singing Hands waarin gebruikgemaakt werd van Makaton, een vereenvoudigde vorm van de Britse gebarentaal. Met het gebruik van gebaren naast spraak wil de taal helpen mensen te begrijpen die kampen met leer- of communicatieproblemen.

Muziek

De mama's besloten het nummer 'A Thousand Years' van Christina Perri te gebruiken voor hun video. Om toelating te vragen, contacteerden ze de Amerikaanse zangeres via haar man Paul Costabile op Twitter. Binnen het uur was de zaak beklonken, waarna de 50 mama's en hun kinderen aan de slag gingen. Een van de papa's plakte alle beelden netjes aan elkaar.

Krachtig

"Ik denk dat de video zo krachtig is omdat het gewoon gaat om een groep mama's en kinderen die samen plezier maken tijdens het meezingen met een nummer", gaat Mui voort. "We hebben allemaal iets gemeenschappelijks dat ons bindt. We zouden onze kinderen niet willen veranderen maar we willen de wereld veranderen voor onze kinderen."

Succes

"We geloven dat deze video echt het potentieel heeft om wereldwijd de meest bekeken video te worden op Wereld Downsyndroomdag", zegt mama Becky Carless (foto onder). Zij nam deel met haar vierjarig kind Archie. "We moedigen dus iedereen aan hem te delen, delen, delen om hem een succes te maken."