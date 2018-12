“We’re in a nasty mess, my precious!”: Gollem uit ‘Lord of the Rings’ imiteert op onnavolgbare wijze Theresa May Sven Van Malderen

Wat als Gollem uit 'Lord of the Rings' Theresa May zou imiteren? Het resultaat is alvast om duimen en vingers van af te likken...

Stemacteur Andy Serkis zet in dit uiterst vermakelijke filmpje een angstaanjagend realistische parodie neer rond de brexit. Van zodra het akkoord op tafel gelegd wordt, begint ‘ze’ te sissen. “Kostbaar... Dit is het, onze deal! Ja, ja, we nemen de controle over ons geld, onze grenzen, onze wetten en onze blauwe paspoorten weer in handen.”

In de films van Peter Jackson is Gollem overwegend kwaadaardig, maar zijn tweede persoonlijkheid Sméagol heeft meer weg van een goede loebas. Met dat contrast wordt ook hier handig gespeeld. Via het amusante pingpongspel wil Serkis pleiten voor een tweede referendum om uiteindelijk alsnog in de Europese Unie te blijven.

- “Nee, het doet de mensen pijn. Het maakt me armer.”

- “Maar ik heb het onderhandeld. We willen dat, we moeten het uitvoeren...”

- Oké, we vragen aan de mensen wat ze willen en dan...”

- Nee! Stomme remainers (zij die tegen het vertrek van het VK uit de Europese Unie gestemd hebben; nvdr). Zij verpesten het!”

- “Maar als het volk iets anders wil...”

En zo gaat het nog wel even door, tot Gollem uiteindelijk besluit “dat we geen vrienden hebben”.

Deal alsnog op de helling?

Ironisch genoeg bestaat de kans inderdaad dat er van de hele brexitdeal niets meer in huis komt. De rechters van het EU-hof beslisten vandaag dat het Verenigd Koninkrijk de beslissing om de Europese Unie te verlaten unilateraal opnieuw mag intrekken.

“Op dit moment lijkt de kans heel klein dat de Britten van dat recht gebruik zullen maken”, legt professor Internationale politiek Hendrik Vos (UGent) uit. “Toch zou er straks flinke chaos kunnen ontstaan, want de deal van May kan op heel weinig steun rekenen. Als er onduidelijkheid komt, valt niet uit te sluiten dat er straks iemand opstaat die voorstelt om alles alsnog stop te zetten.”