“Waarom ontdek ik dit nu pas?” Jongedame beseft na twee jaar water geven plots dat haar vetplant van plastic is Sven Van Malderen

03 maart 2020

12u37

Bron: Daily Mail/The Mirror 0 Het leukste van het web Twee jaar lang heeft Caelie Wilkes haar vetplant zorgvuldig water gegeven. Maar dan viel plots het kwartje: dat groene decoratiestuk was van plastic, al die moeite was voor niets gebleken. Gelukkig ziet de jongedame er zelf de humor van in. “Het voelt aan alsof ik constant in een leugen geleefd heb”, poneert ze met een kwinkslag. Er wordt nu hartelijk gelachen om haar ‘domme stoot’, hier en daar zijn er zelfs pechvogels die bekennen dat het hen ook al overkomen is.

Wilkes deed haar verhaal uit de doeken op haar Facebookprofiel, tot grote hilariteit van haar volgers. “Ik heb dit vetplantje inmiddels zo’n twee jaar”, klinkt het. “Prachtige kleur, volle structuur: ik was er bijzonder trots op.”

“De plant stond te blinken aan mijn keukenraam. Ik volgde een bepaald schema om water te geven. Als iemand anders er durfde aan te komen, vond ik dat niet zo leuk. Ik wilde zelf instaan voor de verzorging.”

Ter info: één keer per maand een flinke scheut water geven volstaat voor een vetplant, in de winter kan er zelfs een droge periode ingelast worden.

“Nu vond ik het moment gekomen om de vetplant te verpotten”, gaat Wilkes verder. “Ik had een mooi vaasje uitgekozen dat er perfect bij paste. Maar toen ontdekte ik dus dat het een vals exemplaar was.”

“Ik had er zo veel liefde in gestoken, ik waste zelfs de bladeren! Waarom ontdek ik dit nu pas? Het voelt alsof ik twee jaar lang in een leugen geleefd heb.” De grappige post ontving intussen duizenden likes en reacties.

“Herkenbaar”

Haar relaas werd bovendien gretig gedeeld in een Australische Facebookgroep voor plantenliefhebbers. En ook daar kwamen de tongen los. “Mijn nicht is hetzelfde overkomen”, klonk het onder meer. “Ze gaf de planten van mijn moeder altijd water, pas maanden later ontdekte ze dat het valse waren.”

Of nog: “Na de dood van mijn moeder heeft mijn vader de planten nog een jaar lang water gegeven. Pas dan had hij door dat ze van plastic waren. We hebben er eens goed om gelachen. Mama zal vanuit de hemel ook wel eens goed geproest hebben.”

“Toen ik nog geen groene vingers had, gaf mijn moeder mij een vetplant. Ik dacht maandenlang dat het een echte was”, besluit iemand anders.