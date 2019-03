"Waanzinnig gevolg van vriendelijkheid”: grootste jackpotwinnaar ooit in VS liet andere klant voor Joeri Vlemings

05 maart 2019

09u55

Bron: New York Times 0 Het leukste van het web De kans om in oktober vorig jaar de Mega Millions-jackpot te winnen was 1 op 303 miljoen. Een anonieme inwoner van South Carolina kocht het winnende ticket, en ook nog eens met een onwaarschijnlijk toeval: hij liet een andere klant in de KC Mart in Simpsonville gewoon voor. De winnaar koos ervoor om het geld in één keer te ontvangen. Hij toucheerde zo 877.784.124 dollar, de grootste jackpot ooit aan één winnaar uitgekeerd in de VS.

Ook in onze munteenheid was het winnende lot goed voor een gigantische som: 775.177.037 euro aan de huidige wisselkoers. De anonieme winnaar is net geen dollarmiljardair geworden omdat hij zijn winst in één keer uitbetaald wenste te krijgen. Het alternatief was een uitkering in 29 jaarlijkse schijven voor een totaalbedrag van maar liefst 1,537 miljard dollar (1,357 miljard euro), de op één na grootste jackpot ooit in de VS. De trekking van de Powerball in januari 2016 is nog altijd Amerikaans recordhouder met een jackpot van 1,586 miljard dollar (1,4 miljard euro). Drie winnaars kwamen er toen uit de bus, die de prijs dus moesten delen. Ditmaal is de anonieme inwoner uit South Carolina de enige winnaar.

Hij kreeg 180 dagen de tijd om zich te melden. Pas gisteren, op de 132ste dag, liet hij een gespecialiseerde advocaat uit New York zijn prijs claimen. Dat de man geduld heeft, bewees hij al toen hij vorig jaar in de herfst het winnende lotje kocht in de KC Mart in Simpsonville. Hij liet een andere klant voorgaan. Die schafte zich ook een ticket aan voor de Mega Millions-trekking van 23 oktober, net voor het winnende lot dus uit de computer rolde.

Zei er iemand ‘karma’? De organisatie van Mega Millions had het over “een waanzinnig gevolg van een simpele geste van vriendelijkheid”.

Ook bij de gelukkigen: de bewuste KC Mart en de staat South Carolina. De winkel krijgt een prijs van 50.000 dollar (ruim 44.000 euro) voor de verkoop van het winnende biljet. De staat mag voor 61 miljoen dollar (bijna 54 miljoen euro) aan taksen innen.

Volgens de New York Times werden er in de vier dagen voorafgaand aan de Mega Millions-trekking vorig jaar over bijna heel de VS zo’n 370 miljoen lottotickets van 2 dollar (1,75 euro) verkocht.