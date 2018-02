“Vrienden zijn beste koppelaars”: Rachel laat datingapps voor wat ze zijn en zet zoekertje op Facebook Koen Van De Sype

13 februari 2018

08u03

Bron: Facebook, Metro 0 Het leukste van het web “Dit is vast de engste post die ik ooit schreef, maar daar gaan we: ik, Rachel Salisbury, zou graag een vriendje hebben.” Zo steekt een Britse vrouw uit Londen van wal op Facebook. Omdat ze haar vertrouwen in de bekende datingapps kwijt is, probeert ze het op een andere manier. En ze roept de hulp in van haar Facebookvrienden.

We kennen ze allemaal, van Tinder tot Grindr: de apps waarop we als een gek swipen en berichtjes sturen aan compleet onbekenden in de hoop de ware liefde te vinden. Met ghosting, benching en alle andere gevolgen van dien. Rachel Salisbury had er de buik van vol en daarom probeerde ze iets anders om de man van haar dromen te vinden: ze zette zondagavond een berichtje op Facebook.

Verloofd

“Ik werd geïnspireerd door een vriendin die enkele jaren geleden iets soortgelijks deed en nu verloofd is (bedankt Katie Brennan)”, schrijft ze in haar post. “Online dating is zo vervelend en ik kan mezelf er niet toe brengen om de apps te gebruiken. Waar is de tijd dat je nog door vrienden gekoppeld werd (mijn moeder herinnert me er de hele tijd aan)? Vrienden zijn de beste koppelaars!” (lees hieronder verder)

De jonge vrouw stelt zichzelf vervolgens voor als een schrijfster en actrice, die kinderfeestjes organiseert en achter de kassa van het theater zit. “Ik hou ervan om tijd door te brengen met familie en vrienden”, klinkt het onder meer. “Ik hou van lachen en interessante gesprekken. En ik vind mezelf best grappig (klopt hé, jongens?). Ik heb een zonnig karakter en ben een passionele veganist, socialist en feminist. Koken, bakken en de natuur zijn mijn andere passies.”

Wispelturig

Ze maakt ook meteen duidelijk waarnaar ze op zoek is. “a) Iemand die alles op een rijtje heeft. Ik heb het niet voor wispelturig gedrag en onbetrouwbaarheid. b) Iemand die op een of andere manier geïnteresseerd is in of betrokken is bij de kunsten. c) Iemand die vrijgevig, lief, warm en positief is, die het leuk vindt om gek te doen en met wie ik een leuke tijd kan beleven.” (lees hieronder verder)

Dat wordt gevolgd door een oproep aan haar vrienden: “Als je iemand kent met wie ik het volgens jou kan vinden, laat het me weten”, schrijft ze. “Ik heb enkele foto’s toegevoegd van mijn GEZICHT. Bedankt! *rent naar de hoek van de kamer en verbergt zich daar terwijl ze heen en weer wiegt.”

De respons liet niet lang op zich wachten. Niet alleen werden meteen potentiële matches voorgesteld, ze kreeg ook lovende commentaren van vrienden en vriendinnen. Negativiteit? Die was er natuurlijk ook, onder meer van een kerel die zijn beklag deed over misleidende foto’s van vrouwen op het internet. Toen er reactie kwam, beschuldigde hij de dames er dan ook nog eens van dat ze zich gedroegen als een horde “boze vrouwelijke raptors”.

Het is niet duidelijk of Rachel al aan het daten is geslagen, maar intussen heeft ze de post wel verwijderd.