"Verboden ijsje in je achterzak te steken": deze absurde wetten bestaan écht in de VS avh

07u00

Bron: Snoecks 0 Snoecks Het leukste van het web Wetten zijn er om nageleefd te worden, maar soms maakt de wethouder er een boeltje van. De nieuwe editie van jaarkalender Snoecks bundelt wetten die in bepaalde staten van de VS in voege zijn. Bizar!

Fotografe Olivia Locher bundelt in haar boek 'I Fought the law' de meest absurde wetten die nog altijd bestaan in de Verenigde Staten. Het begon allemaal met een ijsje. Een vriend vertelde haar dat het in de staat Alabama illegaal is om een hoorntje in je achterzak te stoppen. Locher was daar zo gefascineerd door dat ze er een hele fotoreeks aan wijdde. En die fotoreeks staat in de nieuwe editie van de Snoeckskalender.



Veel van die absurde wetten zijn nog altijd in voege, omdat het te veel moeite en geld kost om ze te verwijderen. De meeste van die wetten hebben een bestaansreden die nu totaal niet meer relevant is, maar wel soms nuttig. Zo voerde de staat New York in 1926 een wet in die mensen verbood om in cafés te dansen. Vandaag gebruikt de politie die wet soms nog om cafés te sluiten bij problemen.

Snoecks

Wij overlopen enkele absurde wetten uit haar boek.

Verboden een ijsje in je achterzak te steken

In de staat Alabama is het ten strengste verboden om een hoorntje met ijs in je achterzak te steken. Dan zit er niets anders op dan het gewoon op te eten, zeker?

Olivia Locher/Snoecks

Verboden foto's onder een rok te nemen.

In de staat Massachusetts is het verboden om foto's te nemen onder een rok. Ook niet als dat met instemming gebeurt.

Olivia Locher/Snoecks

Verboden transparante kledij te dragen

In de staat Rhode Island is het verboden om transparante kledij te dragen.

Olivia Locher/Snoecks

Verboden om buiten naakt te zijn

In Idaho is het verboden om buiten naakt te zijn, ook al zit je in je eigen tuin. Elke nudist is in overtreding.

Olivia Locher/Snoecks

Verboden appeltaart te serveren zonder kaas

In de staat Wisconsin is het verboden om in restaurants appeltaart te serveren zonder kaas. Say what!?

Verboden te picknicken op een kerkhof

In de staat Georgia is het verboden om te picknicken op een kerkhof.

Verboden parfum te drinken

In Delaware is het verboden om parfum op te drinken. Weg, frisse adem.

Verboden opgewonden te worden

In Indiana is het verboden voor mannen om in het publiek opgewonden te geraken.

Verboden op een meeuw te spuwen

In Virginia kan je een boete krijgen als je op een meeuw spuwt. Duiven, merels, spreeuwen of mussen mag je wel naar hartenlust onderkwijlen.

Verboden om een Amerikaanse vlag in zeep te steken

In Nevada mag je geen Amerikaanse vlag in een stuk zeep steken. Andere vlaggen zijn volledig legaal.

Verboden om je uithouding te testen in de auto

In Oregon is het ten strengste verboden om je uithoudingsvermogen te testen in de auto op een snelweg. Veiligheid boven alles!

Verboden de grens over te steken met een vogel op je hoofd

In Minnesota mag je de grens niet oversteken met een vogel op je hoofd. Je mag er wel op spuwen.

Olivia Locher/Snoecks