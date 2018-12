‘Vader van het jaar’ vliegt tijdens de kerstdagen met stewardess-dochter heel Amerika door IB

27 december 2018

04u27

Bron: news.com.au, Facebook 0 Het leukste van het web Toen een stewardess van Delta Airlines het kerstfeest bij haar familie moest afzeggen omdat ze op kerstavond en eerste kerstdag ingeroosterd stond voor zes vluchten, besloot haar vader om dan maar als passagier mee te vliegen op al die reizen, zodat zijn dochter de kerstdagen niet alleen hoefde door te brengen.

Familieleden van personeelsleden van Delta Air krijgen korting of mogen zelfs gratis meevliegen met de maatschappij, dus de zes vluchten die Hal Vaughan maakte om tijdens de kerstdagen bij zijn dochter Pierce te kunnen zijn, zullen hem niet direct bankroet hebben doen gaan.

Toch is het een mooi gebaar, dat door Hals medepassagier Mike Levy op Facebook gedeeld werd. De man zat naast Hal op een vlucht van Fort Myers naar Detroit, waarop hij met Hal in gesprek raakte. Hij was zo ontroerd door het verhaal van zijn buurman, dat hij foto's maakte van vader en dochter en het verhaal op Facebook deelde.

“Fantastische vader”

“Ik had het genoegen om naast Hal te mogen zitten op mijn vlucht terug naar huis”, schrijft hij. “Zijn dochter Pierce is stewardess en ze moest tijdens de kerstdagen werken. Daarop besloot Hal om de kerstdagen met haar door te brengen. Hij vliegt vandaag en morgen dus met haar mee op alle vluchten waarop ze moet werken om de kerst met haar te kunnen doorbrengen. Wat een fantastische vader! Ik wens jullie allebei een heel vrolijk kerstfeest!”

Het berichtje ging in een mum van tijd viraal en werd overladen met positieve reacties. “Het mooiste kerstverhaal dat ik dit jaar al gehoord heb”, schreef iemand. Anderen vonden dat Hal met zijn hartverwarmende actie de titel ‘vader van het jaar’ verdiende.

“Geslaagd avontuur”

Dochter Pierce reageerde later zelf ook nog op het bericht en meldde dat het een “geslaagd avontuur” geweest was. “Papa’s reis was een succes! Heel veel dank aan alle geduldige collega’s aan de desks in het hele land en aan mijn eigen geweldige team”, schrijft Pierce. “M’n vader was er op elke vlucht bij en hij mocht van Fort Myers naar Detroit zelfs in de eerste klas reizen – een kerstwonder! Tot slot nog dank aan Mike Levy, die een fantastische eersteklas-passagier was én ons heeft doen inzien hoe cool dit eigenlijk is!”