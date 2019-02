“Trots en sprakeloos”: schilderij dat jongetje (11) maakt van bosbranden in Nelson gaat viraal IB

15 februari 2019

04u21

Bron: New Zealand Herald 0 Het leukste van het web Toen de elfjarige Leon het bovenstaande schilderijtje maakte, kon hij niet vermoeden dat het binnen de kortste keren door mensen over de hele wereld bewonderd zou worden. Het kind maakte het schilderij, dat de bosbranden die op dit moment woeden nabij Nelson op het Nieuw-Zeelandse Zuidereiland, als eerbetoon aan iedereen die helpt het vuur te bestrijden.

Het beeld werd in eerste instantie gedeeld op een lokale Facebookpagina, waarna het al snel viraal ging en meer dan tweeduizend keer gedeeld werd. De moeder van Leon, Cheree Fenemor, zegt dat de familie “verbaasd” is over de plotse internetroem van hun zoontje. “Hij is zelf ook erg verbaasd en ook trots, maar hij blijft er nuchter onder”, zegt ze.

Het jongetje heeft al verschillende keren een bod op zijn kunstwerk moeten afslaan, omdat hij het zelf wil houden. Moeder Cheree onderzoekt nu wel of ze prints kan laten maken van het schilderij, zodat geïnteresseerden toch nog een eigen exemplaar van het kunstwerkje kunnen kopen.

Gek van luchtvaart

De opbrengsten van de prints zullen worden gebruikt om de slachtoffers van de bosbranden te helpen. “We vinden het verschrikkelijk voor iedereen die iets verloren heeft in de bosbranden”, zegt Cheree, die samen met haar zoon de crews die het vuur bestrijden al meermaals heeft bevoorraad. “Leon is gek van luchtvaart en we hebben de afgelopen dagen veel tijd doorgebracht op het vliegveld”, vertelt ze. “Daar heeft hij zondagmiddag ook de scene gezien die hij later geschilderd heeft. Hij heeft de helikopters zien landen, is naar huis gegaan en was enkele uren later al klaar met zijn schilderij.”

Ook de brandweermannen in Nelson zelf zijn onder de indruk van het schilderij, dat ze - net als brandweerkorpsen over de hele wereld - in hun kantoor willen hangen. Zij zullen het echter, net als de andere geïnteresseerden, met een print moeten doen.