#TakeYourDogToWorkDay: 20 dolle kiekjes van deze hoogdag voor baasjes en viervoeters ADN

22 juni 2018

16u11 19 Het leukste van het web Het is vandaag ‘Take Your Dog To Work Day’. En dus worden de sociale media overspoeld met heerlijke kiekjes van viervoeters die hun beste pootje voorzetten op werkvloeren wereldwijd. Het jaarlijkse event viert vandaag zijn twintigste verjaardag.

De diervriendelijke feestdag werd 20 jaar geleden in het leven geroepen door Pet Sitters International, een database voor professionele huisdiersitters. Sindsdien doen alsmaar meer bedrijven mee en is het elk jaar weer een echt feest.

Steeds meer bedrijven lijken ook gewonnen voor het idee om vaker een dier op de werkvloer toe te laten, aangezien een kwispelende vriend als extra collega enkele opvallende voordelen heeft: een werkplek met een harige makker betekent minder stress en meer beweging voor werknemers, meer werkplezier en zelfs meer productiviteit. Sommige bedrijven, zoals internetgigant Amazon, laten nu al 365 dagen per jaar honden toe in hun vestigingen. Intussen “werken” al maar liefst 6.000 honden aan de zijde van hun baasjes in de Amazon-kantoren. Woef.

