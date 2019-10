‘Superbad’ in het echt: te jonge feestneus gepakt met McLovin-pas mvdb

15 oktober 2019

16u03

Bron: KCRG 0 Het leukste van het web ‘Superbad’, een van de leukste tienerkomedies van de nillies, is twaalf jaar na uitkomen nog lang niet vergeten. Vraag dat maar aan de 20-jarige Daniel Burleson.

Die zat vrijdagavond laat in het Amerikaanse Iowa City (Iowa) wodka te drinken op café en gebruikte een neprijbewijs om zijn echte leeftijd te maskeren. Met zijn twintig jaar oud is hij volgens Amerikaanse wetgeving een jaar te jong.



Agenten op ronde zagen volgens lokale media hoe de jongeman “alcoholische dranken” zat te drinken in de bar. De dienders gingen naar binnen en vroegen identificatie. Een aangeschoten Burleson gaf toe te hebben gedronken. Hij zei eerst nog zijn rijbewijs niet op zak te hebben, maar haalde uiteindelijk het echte exemplaar boven. Het gaf meteen uitsluitsel over de te jonge leeftijd.



Burleson moet serieus boven zijn theewater zijn geweest want toen een agent vroeg of hij geen neprijbewijs op zak had, antwoordde de jonge twintiger bevestigend. Uit zijn portefeuille haalde hij een nagemaakt rijbewijs van de staat Hawaï met daarop de naam ‘McLovin’ en geboortedatum 06/03/1981. Allemaal net zoals in ‘Superbad’. De ongebruikelijke naam en het ontbreken van een voornaam zorgen in de tienerkomedie voor flink wat stress wanneer de vrienden alcohol proberen te kopen. Al decennialang is er in de VS een bloeiende zwarte handel in ‘fake ID’s, maar dat was bij Burleson niet het geval. De filmfan had zijn McLovin-pas gewoon via Amazon besteld, verklaarde hij aan de agent in de bar.



De twintiger kreeg ter plaatse handboeien om en moest enkele uren de cel in. De McLovin-pas krijgt voor Burleson nog een onplezierig staartje. Het neprijbewijs komt in aanmerking voor identiteitsfraude waardoor hij het volgende week mag komen uitleggen aan de rechter .



‘Superbad’ vormde de grote doorbraak van Jonah Hill (The Wolf of Wall Street, Hail, Caesar!). De Canadese komiek Seth Rogen schreef mee het script. De film kostte 20 miljoen dollar en bracht in de bioscoop bijna 170 miljoen dollar op. De kaskraker wordt door filmcritici beschouwd als een van de allerbeste highschoolkomedies.