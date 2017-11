'Slimme' speaker Alexa bouwt midden in de nacht luid feestje in lege flat en houdt zo de hele buurt wakker IB

Bron: eveningstandard.co.uk 0 EPA De app om Amazon Alexa te bedienen vanaf je smartphone. Het leukste van het web De politie in het Duitse Hamburg heeft moeten binnenbreken in een leeg appartement nadat de slimme speaker van Amazon, Alexa genaamd, midden in de nacht luide muziek begon af te spelen en zo de buren wakker maakte, terwijl de bewoner afwezig was.

Omdat de bewoner van de flat, Oliver Haberstroh, niet reageerde toen de buren op de deur bonkten en schreeuwden of het wat zachter kon, belden ze de politie, die uiteindelijk vaststelde dat niemand in de woning aanwezig was, terwijl de speaker op maximale sterkte aan het blèren was.

Oliver Haberstroh bleek vrijdagavond uit te zijn gegaan en met zijn vrienden en was nog altijd niet terug toen tussen twee en drie uur ’s nachts de speaker op volle sterkte losbarstte. De politie, die noodgedwongen in het appartement had ingebroken, zette de speaker af en liet de sloten van het appartement door een slotenmaker vervangen, waardoor Haberstroh later op de nacht niet meer zijn eigen flat binnen kon. Toen hij bij het politiebureau de nieuwe sleutels ging ophalen, kreeg hij een gepeperde rekening van de slotenmaker mee.

Ramen dicht

Volgens de man waren de ramen van zijn flat op de zesde verdieping dicht, waardoor het uitgesloten is, dat iemand Alexa aangezet zou hebben. Haberstroh nam via Facebook contact met Amazon op, waar hij het verhaal uit de doeken deed. “Ik was erg gelukkig met jullie service en met Alexa, maar sinds vrijdagavond heeft onze relatie een onomkeerbaar punt bereikt”, schrijft de man in een lange post. "Onze wegen scheiden zich noodgedwongen hier."

Amazon heeft inmiddels laten weten dat ze samen met Haberstroh heeft onderzocht hoe het incident heeft kunnen gebeuren. Ook heeft het bedrijf aangeboden de kosten te vergoeden.

