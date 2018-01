'Shithole country' Namibië pakt uit met sublieme promovideo Jill Casters

11u01 89 rv Het leukste van het web "Welkom in Shithole Namibië, een van de beste 'shithole-landen' die er zijn." Enkele dagen nadat Amerikaans president Donald Trump zich de woede van de wereld op de hals haalde met opnieuw een omstreden uitspraak, slaat het Afrikaanse land Namibië terug met een grandioze promovideo.

Het is niet de eerste keer dat Namibië zich in een hoek gezet voelt door de Amerikaanse president. Tijdens een bijeenkomst met Afrikaanse leiders vorig jaar noemde Trump het land 'Nambia'. En ook vorige week voelde het zich aangesproken, toen de president zich tijdens een vergadering met senatoren liet ontvallen: "Waarom komen al die mensen uit 'shithole countries' naar hier?"

In een nieuwe video biedt het land een gevat antwoord op de opmerking van Trump. "Goedemorgen Trump Amerika, als je ooit je prachtige, perfecte land wilt verlaten en naar een echt shithole-land wilt komen, nodigen we je graag uit in Shithole Namibië, een van de beste shithole-landen die er zijn", klinkt het met een geïmiteerde Trump-stem.

Wat volgt is een opsomming van de troeven van het land, zoals een prachtig ondergronds meer dat eruit ziet als een shithole, de vele beschermde gebieden waar shithole-dieren zich vrij kunnen bewegen, de olifanten die overal grote hoeveelheden shit dumpen en de oudste shithole-woestijn ter wereld. "Maar dankzij jou, die niet geeft om de klimaatverandering, kan dit binnenkort allemaal verdwijnen."

America first, the Netherlands second

Het is niet het eerste promofilmpje dat gericht wordt aan president Trump. Vorig jaar ging een satirisch filmpje van de Nederlandse komiek Arjen Lubach, met de slagzin 'America first, the Netherlands second', de wereld rond.

Daarna volgde een hele reeks promofilmpjes uit verschillende landen, waaronder het onze. "ABBA is de beroemdste Belgische band ooit. Eigenlijk zijn ze Zweeds, maar volgens alternatieve feiten komen ze uit België. Ik zweer het", klonk het in De Ideale Wereld. "U zult Manneken Pis geweldig vinden. Elke week heeft hij een ander schattig pakje aan. Als u naar België komt, zullen we hem met alle liefde kleden als een Russische prostituee en over uw bed laten plassen."

In een gewaagde Duitse versie van komiek en presentator Jan Böhmermann luidde het: "Duitsland organiseerde twee wereldoorlogen in de afgelopen honderd jaar. Het waren de beste wereldoorlogen in de wereld." En ook Denemarken, Zwitserland, Litouwen en Portugal pakten uit met hun eigen versie van het filmpje.