“Regenjassen wel, maar géén stroopwafels”: grap over Nederlandse mariniers loopt uit de hand, bakker regelt 2.400 koeken voor korps

07 november 2018

12u48

Het begon met een grap, maar een stroopwafelbakker uit Enschede gaat ze nu echt regelen: 2.400 koeken voor Nederlandse mariniers die momenteel deelnemen aan een oefening in Schotland en Noorwegen.

De Nederlandse minister van Defensie Ank Bijleveld is op bezoek bij de Nederlandse troepen in het regenachtige Schotland. Hun bergtraining daar behoort samen met de wintertraining in Noorwegen tot de zwaarste beproevingen voor militairen van het Korps Mariniers. In Schotland maken het bergachtige terrein, harde wind, snel veranderende weersomstandigheden en veel regen de oefening loodzwaar.

Toen Roel, eigenaar van ‘Stroopwafels XXL’, een foto van de minister over het bezoek op Twitter zag passeren, reageerde hij cynisch. “Hebben ze wel regenjassen?”, schreef hij. Een knipoog naar een discussie over winterkleding die de Nederlandse mariniers in Noorwegen zelf moesten kopen omdat Defensie die niet op tijd kon leveren.



Het Korps Mariniers reageerde op zijn beurt gevat: “Regenjassen wel, maar géén stroopwafels. Wij herhalen: géén stroopwafels. We zijn met 2.368 mariniers in totaal. Bezorgen geen probleem, afhalen lukt ons ook nog wel. Groetjes, de mariniers.”

“Alles voor het vaderland”

De boodschap was helder. Vanmorgen besloot Roel er alles aan te gaan doen om ook echt stroopwafels bij de mannen te krijgen. “Want zonder stroopwafels verliezen we de slag. We doen alles voor het vaderland’’, lacht de Nederlander van achter zijn kraam.



De ondernemer hoeft de kosten niet eens allemaal zelf te betalen. Spontaan krijgt hij verschillende aanbiedingen van mensen die willen sponsoren. Ook zijn leverancier springt graag bij en dus gaat het er echt van komen.

Het Korps Mariniers is erg blij met het initiatief. “Stroopwafels zijn moraalboosters voor onze mariniers”, klinkt het.

Mariniers die beide trainingen in Schotland en Noorwegen met succes afronden, worden overigens beloond met de felbegeerde onderscheiding ‘Hijgend Hert’, hét bewijs dat ze onder extreme omstandigheden kunnen opereren.

De Nederlandse koning Willem-Alexander kwam eerder deze maand ook al op bezoek. De koning deed mee aan een survival-training en overnachtte met een slaapzak onder een zeiltje in de buitenlucht. Militairen leerden hem hoe ze in de vrije natuur vuur maken en een visje bereiden. Ook deed de koning mee aan een aanvalsactie waarbij de mariniers tegen een schuine klif van honderd meter omhoog moesten zien te komen.

