"Ik ging in op een Facebookpost en zes dagen later was ik getrouwd" Joeri Vlemings

14u09

Bron: BBC 2 Facebook/Chidimma Amedu Het leukste van het web Facebook wil naar eigen zeggen mensen weer dichter bij mekaar brengen en in Nigeria is de sociaalnetwerksite daar de laatste twee weken wonderwel in geslaagd. Sophy Ijeoma ging in op een merkwaardige huwelijksadvertentie op Facebook en zes dagen later was ze inderdaad een getrouwde vrouw.

Op 30 december postte Chidimma Amedu een bizar huwelijksaanzoek op Facebook. "Ik heb er de leeftijd voor en ben bereid om 'ja' te zeggen en wil geen tijd verliezen", klonk het. "Stuur mij je sollicitatie en met de beste kandidate trouw ik op 6 januari 2018. De inschrijvingen worden op 31/12/17 om middernacht afgesloten". In een volgende post liet hij weten dat hij het méénde: "En zeg niet dat je het niet op tijd zag, succes".

Er liepen enkele aanvragen binnen, maar die van Sophy Ijeoma bleef hem het meest bij. "Ik heb interesse, antwoord mij maar persoonlijk... lols", schreef ze. Ijeoma dacht dat het om een grap ging en wou met haar antwoord zo de post van Amedu blijven volgen. Maar ze kreeg wel degelijk een persoonlijk berichtje en een oproep via Facebook.

Facebook/Chidimma Amedu Chidimma Amedu en Sophy Ijeoma trouwen na eerste ontmoeting op Facebook zes dagen eerder.

Twee dagen later reisde Chidimma al 500 km van zijn woonplaats Abuja naar Enugu, waar Sophy woonde. "Het was liefde op het eerste gezicht", vertelt Sophy aan de BBC. "Hij is de knapste man die ik ooit zag en ik was meteen weg van hem." Al na twee uur praten bezochten ze Chidimma's oom die toevallig in Enugu woont. Die gaf zijn goedkeuring, wat heel belangrijk is in de Igbocultuur. Toen begon het Sophy te dagen dat het helemaal geen spelletje was en dat Chidimma haar écht wou huwen. "Ik besefte dat dit echt kon gebeuren, en dat wou ik ook", herinnert ze zich.

Nog dezelfde dag wou het koppel de goedkeuring van haar familie om in het huwelijksbootje te stappen met een kerel die ze net op Facebook had leren kennen. Niet simpel, maar ze waren nu toch bezig. Sophy's vader is er niet meer en haar moeder zei dat de oudste broer zijn zegen moest geven. Dat deed hij.

Waarom Chidimma zo resoluut was? Vorig jaar in december zou hij met een andere verloofde trouwen, maar in maart sprong de relatie af. Hij voelde zich afgewezen en ontgoocheld omdat zijn droom niet in vervulling ging. Dat zette hem ertoe aan om het bewuste bericht op Facebook te posten. "Ik had een huwelijkswens, ik had al een datum, maar geen bruid. Daarom besloot ik als grap een annonce te plaatsen, maar ik stond wel open voor alles."

Of Sophy niet bang is dat hij haar tot bruid nam 'on the rebound'? "Daar trek ik mij niks van aan. Als je aantreft wat je wil, dan ga je ervoor."

De twee waren al meer dan een jaar bevriend op Facebook, maar hadden elkaar nooit ontmoet en kenden elkaar nauwelijks. Daar komt nu dus verandering in, als echtpaar. Want op 6 januari was het zover. Op Facebook postte Chidimma enkele trouwfoto's om iedereen te laten weten dat het hem menens was.