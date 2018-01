"Het is míjn scheermes en míjn deo": deze man is de badkamergewoontes van zijn vrouw helemaal beu TK

26 januari 2018

11u48

Bron: News.com.au 9 Het leukste van het web Zelfs het meest gelukkige koppel zal het toegeven: af en toe erger je je dood aan je partner. En vaak maken badkamergewoontes deel uit van die kleine irritaties. Bij vrouwen gaat het dan meestal om wc-brillen die maar niet dichtgeklapt worden, maar ook mannen kunnen zich mateloos storen op dat vlak. Deze man uit het Australische Brisbane was het zelfs zó beu dat hij zijn wederhelft een waarschuwingsbrief schreef.

"Liefste Rosie", steekt de man van wal. "Herinner je je nog dat je met nieuwjaar zei 'Schat, ik weet dat mijn badkamergewoontes je erg boos maken, maar dit jaar beloof ik dat ik zal veranderen'? Wel, jammer genoeg is er weinig veranderd. Het is zelfs erger geworden, tot op het punt dat ik nu lijd aan 'badkamerverrassingsangst'."

Wat volgt is een heel epistel over alle irritante eigenschappen van zijn vrouw - met een serieuze knipoog weliswaar. "We hebben twee wastafels en ik dacht dat dat betekende dat we elk eentje kregen. Hoe komt het dan dat mijn wastafel een permanente opslagplaats is geworden voor jouw make-upborstels, lipsticks en alle andere 'meisjesmagie' die jij beoefent?"

Dopje van de tandpasta

Het feit dat de opslagruimte niet eerlijk verdeeld is, zorgt voor wel meer ergernissen. "Jij hebt vier kasten en ik heb er een. Lijd je dan aan een soort van kast-FOMO (fear of missing out, nvdr.) dat je je geroepen voelt om mijn enige lade binnen te dringen?"

Maar het is vooral de slordigheid van Rosie die hij echt niet meer kan hebben. "De tandpasta: hoe moeilijk is het om het dopje terug op de tube te schroeven zodat de volgende persoon (ik dus) geen product heeft dat harder en taaier is dan roadkill? En je natte handdoek hoort aan het haakje, niet op de grond! Je weet wel, dat ding dat uit de muur steekt en waar je dingen kan aanhangen. En vertel me eens eerlijk: geloof jij dat een elfje de vuilbak leegmaakt? We zijn al 8 jaar samen, dat zijn 416 weken. Ik heb 416 keer die vuilbak leeggemaakt, jij zit nog steeds aan nul."

En dames, laat het duidelijk zijn: mannen hebben niet graag dat je aan hun spullen zit. "Mijn haarproduct is een product voor mannen! Waarom vind ik dan voortdurend jouw vingerafdrukken in de pot? En het deksel is dan natuurlijk ook nooit in zicht. En het is míjn deodorant en míjn scheermes. Gebruik je eigen spullen!"

Boodschap overgekomen

De man verzacht zijn laatste aanval - "Spoel aub de wc eens door" - wel met een lieve boodschap. "Ik hou heel veel van je, maar verander alsjeblieft je badkamergewoontes." En Rosie zelf? Die kan er best mee om. Ze vertelde aan ABC News dat ze het briefje hilarisch vond, maar dat ze de inhoud ook ter harte heeft genomen. "Ik kan in alle eerlijkheid zeggen dat het de eerste keer is dat mijn man mij gewaarschuwd heeft, en ik hoop dat het ook de laatste keer is dat hij dat nodig vindt. Hij heeft een belangrijk punt gemaakt: je moet ook over kleine dingen zoals de badkamer praten, want ze vormen mee je huwelijk."