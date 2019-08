“Petje af voor je vriendelijke hart”: man die hand vastneemt van bejaarde vrouw (96) die voor het eerst in vijftien jaar vliegt, gaat viraal LH

10 augustus 2019

11u21

Bron: Fox News, 10news 2 Het leukste van het web Op sociale media wordt een onbekende, goedhartige passagier de hemel in geprezen omdat hij een 96-jarige vrouw, die schrik had omdat ze voor het eerst in 15 jaar het vliegtuig moest nemen, een hart onder de riem stak en haar hand vasthield.

Volgens medepassagier Megan Schofield, die het hartverwarmende verhaal eind vorige maand op Facebook postte en meteen een massa reacties kreeg, was de vlucht van Southwest Airlines van San Diego (in de staat Californië) naar Nashville (Tennessee) nog maar net opgestegen toen de vrouw naar de arm van de jongeman greep. “Ze meldde dat ze in vijftien jaar niet meer had gevlogen en dat ze bang en nerveus was. Aan de man vroeg ze of hij haar hand wou nemen en hij deed dat”, aldus Schofield.

“Hij deed hetzelfde toen het vliegtuig in turbulentie terechtkwam”, aldus Schofield nog. “Hij kalmeerde haar door met haar te praten en alles uit te leggen wat er gebeurde. Hij wist precies wat hij moest doen om te helpen.” Volgens de vrouw hield de man ook haar tas vast toen het vliegtuig geland was en hielp hij haar uit het vliegtuig in haar rolstoel. “Toen ze in de war raakte en zich afvroeg waar haar dochter was, bleef hij wachten tot ze haar dochter gevonden had.”

Tranen van geluk

Schofield zei ook nog dat ze na de vlucht met tranen van geluk weg stapte en dat de bejaarde vrouw uit dankbaarheid haar zakje pretzels had aangeboden aan de man. “Petje af voor je vriendelijke hart en medeleven met iemand die je nog nooit had ontmoet. Ik ben nog nooit zo geraakt geweest op een vlucht”, besloot ze haar Facebookpost.

“Mijn bedoeling was om een ​​verhaal te delen, maar ik had er niet aan gedacht dat het zo veel zou gedeeld worden”, schreef de verbaasde getuige een paar dagen later op Facebook. Haar oorspronkelijke bericht werd intussen 302.000 keer aangeklikt en 77.000 keer gedeeld. In een verklaring aan Fox News zei luchtvaartmaatschappij Southwest Airlines dat ze blij is dat haar klanten een “positieve ervaring” hebben beleefd.