'Oproep' in Groningen: wie heeft tarantula Pluisje gezien? Jules van der Leeuw

13u10

Bron: AD.nl 3 Twitter Het leukste van het web "Sinds de nacht van 18 december ben ik Pluisje kwijt. Ze is een Mexicaanse roodknie tarantula met korte haartjes. Ze houdt van donkere knusse plekjes. Ze is een echt knuffelmonster en is dus niet bang voor mensen. Ze luistert naar de naam Pluisje en is heel lief."

Die oproep hangt sinds enkele dagen in de Rivierenbuurt in het Nederlandse Groningen. Na onderzoek blijkt het (tot grote vreugde van spinnenhaters) om een experiment van de Groningse scholiere Merel Hemstede (17) te gaan. "Het doel was om vanuit een kunstproject om 'binnen' (de spin) met 'buiten' (ontsnapt) te verbinden. Daarbij wilde ik zien wat de reacties binnen dat concept zouden zijn. Ik heb nooit mensen willen pranken of angst willen aanjagen. Daarom heb ik de poster ook alleen in en rond school opgehangen.'' Mocht er ooit in jouw buurt daadwerkelijk een roodknievogelspin rondlopen: geen zorgen. Hij lijkt eng, maar voor mensen is deze uit Mexico afkomstige spinnensoort niet erg gevaarlijk.

VERMIST: VOGELSPIN PLUISJE

Mexicaanse Vogelspin

GRONINGEN Rivierenbuurt

18/12/17



"Zit Pluisje in jouw huisje?" https://t.co/YPhW8CjIlO pic.twitter.com/G5sesu96h5 DE HERENIGING(@ DE_HERENIGING) link

