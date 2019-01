“Nee, wij zijn geen homokoppel maar delen wel een dochter”: hartverwarmende foto’s van toegewijde papa en pluspapa gaan viraal Karen Van Eyken

Kinderen opvoeden in een nieuw samengesteld gezin is niet altijd evident. Maar twee Amerikaanse vaders geven alvast het goede voorbeeld in een reeks hartverwarmende foto's. David is de biologische vader van Willow (5) en Dylan is haar pluspapa - en samen hebben ze het beste voor met hun (plus)dochter en dat laten ze ook aan de hele wereld zien. "Ik heb er niet alleen een leuke dochter bijgekregen, maar ook een broer en beste vriend", zegt Dylan.

Meer dan vier jaar nadat David Mengon (31) was gescheiden van zijn vrouw Sarah, werd hij geconfronteerd met een ongemakkelijke situatie: de eerste ontmoeting met de nieuwe vriend van zijn ex.

David die in New Mexico woont, was afgereisd naar het huis van Sarah in Texas om zijn dochter Willow te zien. Daar zou hij ook voor het eerst de nieuwe vriend van zijn ex-vrouw ontmoeten.

“Het was echte een uitdaging in het begin,” vertelde David. “Het deed pijn toen ik mij dochter zag met een andere man. Toen ik hem beter leerde kennen en zag wie hij was als persoon, begon ik heel veel respect voor hem te krijgen.”

Wat eerst een hele delicate situatie leek, bleek het begin te zijn van een innige vriendschap, gebaseerd op een gezamenlijke liefde voor hun dochter.

“Willow, je zal misschien nooit beseffen hoe jouw liefde ons allemaal heeft veranderd”, zo begint het bericht op Facebook. “Ik ben de man links op de foto oftewel pluspapa Dylan Lenox, in het midden zit natuurlijk onze prinses Willow en de man rechts is haar biologische papa David Mengon. En nee, wij zijn geen homokoppel, maar delen wel een dochter”, klinkt het stellig.

De foto’s die vele harten overal ter wereld beroeren, zijn genomen door mama Sarah in Texas.

“David is de ex-man van Sarah en ik ben haar verloofde. Niet alleen heb ik er een dochter bijgekregen, ik hou er ook een broer en een beste vriend aan over. Bedankt Sarah om dit alles mogelijk te maken.”

“Wanneer we onze kinderen op de eerste plaats zetten en het goed voor hebben met onze ex-geliefden, dan zal het het leven vrij zijn van haat en spijt.” Dylan geeft toe dat co-ouderschap niet altijd makkelijk is, maar dat het in the end altijd de moeite loont om er een extra inspanning voor te leveren.

Dylan, Sarah en David zeggen dat ze honderden berichten hebben ontvangen van mensen die op zoek zijn naar hoop met betrekking tot hun eigen situatie.

Hun advies is nochtans simpel: “liefde”.

“We wilden geen enkele vorm van haat toelaten. We willen dat kinderen weten wat liefde, compassie, aanvaarding en vergeving is. Dat zijn namelijk de beste eigenschappen van de mens.”