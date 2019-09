“Miskraam doorstaan, maar ik zou het zo opnieuw doen”: Kendall verrast zijn vrouw tijdens bevalling met pakkende liefdesboodschap Sven Van Malderen

22 september 2019

00u58

Bron: Metro.co.uk 0 Bevalling Een Amerikaan uit Atlanta heeft de lat voor aanstaande vaders weer wat hoger gelegd. Terwijl zijn vrouw aan het bevallen was, haalde Kendall Caver pakkende herinneringen op aan hun relatie. Pagina voor pagina maakte hij daarbij duidelijk hoe graag hij haar ziet. Het effect bleef niet uit: Jasmine smolt zodanig voor al die lieve woordjes dat ze nog amper besefte dat ze in het kraambed lag.

“Herinner je je nog onze eerste ontmoeting? Bijna tien jaar geleden nu”, begon hij. “Vóór de rekeningen kwamen. Vóór we onze carrières startten. We waren simpelweg kinderen die nog naar school gingen. We besloten het er samen op te wagen.”

“Tijdens al die jaren ben ik je grootste fan geweest. Als mensen me vragen hoe het komt dat we het zo ver geschopt hebben, antwoord ik dat er heel wat geduld en gebeden aan te pas kwamen. We hebben enkele lastige periodes gekend. Maar jij begrijpt me.”

“We zijn nu twee jaar getrouwd en hebben daarbij de nodige testen en een miskraam doorstaan. Maar ik zou het allemaal opnieuw doen, want ik voel me onbeschrijflijk gelukkig.”

“Jij bent de meest adembenemende, koelbloedige en prachtige vrouw die ik ken. Je bent mijn beste vriendin en soulmate. Nog enkele keren persen nu en dan zal je voor onze dochter de wonderlijkste mama zijn die ze zich maar kan inbeelden. Ik hou van je.”

Kendall wilde vooral een manier vinden om de gedachten van zijn echtgenote te verzetten, want Jasmine was enorm nerveus voor de bevalling. Zeker nadat ze eerder al een kindje verloren hadden... “Maar dankzij het verhaal dat hij vertelde, heb ik me helemaal kunnen ontspannen”, stelt Jasmine. “Ik voel me gezegend omdat hij dat voor mij willen doen heeft. We delen dit nu ook omdat we lotgenoten een hart onder de riem willen steken.”

Miljoenen mensen hebben intussen de ontroerende beelden gezien. Voor hen bestaat er geen enkele twijfel meer. “Deze kerel mag je nooit meer laten gaan.” En o ja: na twee dagen hard labeur kwam Sofia kerngezond ter wereld.

