"Mijn excuses aan alle leerkrachten": Shelly schaamt zich dood wanneer ze T-shirt van haar zoon ziet Karen Van Eyken

09 april 2018

10u12

Bron: New York Post 8 Het leukste van het web Het was een hele hectische ochtend, dus had Shelly McCullar uit de Amerikaanse staat Texas haar zoontje Anthony zelf een T-shirt laten uitkiezen. Pas toen hij weer na school naar huis kwam, zag ze wat hij aanhad en schrok zich een hoedje.

De vrouw had van een vriendin een hoop kleren gekregen die mogelijk nog voor haar zoon zouden kunnen dienen. Shelly had de kleren gewassen zonder ze nauwgezet te bekijken. De verrassing was dan ook groot toen ze het opschrift op het bewuste T-shirt las.

De kenmerkende 'M' van McDonald’s was vervangen door een paar vrouwenbenen met daarboven de tekst: 'I'm loving it'. Anthony had het shirt de hele dag op school gedragen. (lees verder onder foto)

"Mijn oprechte excuses aan alle leerkrachten en medewerkers van de school", schreef Shelly op Facebook nadat ze de seksuele toespeling op het kledingsstuk van haar zoon had opgemerkt.

Ook al schaamde de vrouw zich te pletter, ze kon er ook hartelijk om lachen. En ze zal voor de zekerheid de andere 'afdragers' toch maar grondig inspecteren.