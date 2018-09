“Meest herkenbare uitgaansfoto uit geschiedenis”: hilarisch beeld van twee jongeren in nachtclub gaat viraal KVDS

26 september 2018

14u55

Bron: Facebook, The Evening Standard, The Sun, The Mirror 0 Het leukste van het web Een Facebookpost van een man uit Londen gaat het internet rond als “meest herkenbare uitgaansfoto uit de geschiedenis”. Op het beeld is te zien hoe een man iets in het oor zegt van een jonge vrouw, die er wel érg ongeïnteresseerd bij staat. Intussen hebben de twee jongeren op de foto zich bekendgemaakt en de ware toedracht achter de foto onthuld.

Het was Alex Hall die het beeld deelde op Facebook. “Proficiat aan Milk in Edinburgh voor naar alle waarschijnlijkheid de meest herkenbare uitgaansfoto uit de geschiedenis”, schreef hij erbij. Het beeld werd meteen opgepikt en is sinds zaterdag al meer dan 20.000 keer geliket en 12.000 keer gedeeld.

De commentaren en de memes bleven niet uit. Zo grapte iemand dat de man de vrouw aan het vervelen was met een wetenschappelijke theorie: “En dat is waarom de relativiteitstheorie van Einstein niet klopt”, klonk het. Maar ook: “Hoe ben je hier binnen geraakt met die egel?”





Intussen hebben de man en de vrouw op de foto zichzelf bekendgemaakt en verteld wat er echt aan de hand was. Patrick en Lucia waren allebei aanwezig op een studentenevenement (Milk Tuesdays) in nachtclub Bourbon en bleken vrienden te zijn. Wat er op het exacte moment gezegd werd, weten ze echter niet meer. “Het is wel raar om een foto van mezelf viraal te zien gaan”, aldus Patrick Ritchie. “Ze is een van de meisjes waarmee ik op school optrek en ze was me waarschijnlijk even beu. Ze ziet er in elk geval uit als de meest verveelde vrouw ter wereld.”

Studente Lucia Gorman zei dat het haar inderdaad niet leek te interesseren wat Patrick zei. “Ik weet niet meer exact wat het was, maar Patrick staat voortdurend uit zijn nek te kletsen, dus het kan over om het even wat gegaan hebben. Iemand stuurde me de tweet en hij had 40 likes. Tegen het einde van de dag waren het er 14.000.”