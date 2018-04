'Masturberende man' blijkt blikje chocomel te schudden Hanneke Marcelis

17 april 2018

17u02

Bron: AD.nl 4 Het leukste van het web Een man uit het Nederlandse Schagen die iets te enthousiast zijn blikje chocomel schudde voor gebruik, kreeg onverwacht de politie op zijn dak. Twee oudere dames interpreteerden zijn bewegingen onder tafel als zelfbevrediging en waarschuwden de politie.

De Nederlandse politieagent Kees Hol plaatste op Twitter een bericht over het opvallende voorval. Hij ging gisteren af op een melding dat een man in een publieke ruimte aan het masturberen zou zijn.



Aangekomen op de locatie bleek de man zich van geen kwaad bewust. Zijn bewegingen onder tafel hadden niets te maken met zelfbevrediging. Hij had gewoon trek in chocolademelk.

Kees Hol on Twitter 2 dames op leeftijd zagen dat een man in een publieke ruimte in Sch. heftig met zijn arm,onder een tafel, aan het schudden was.Volgens hen was het een gevalletje van https://t.co/yiKkXjCvxR v/d man weten te achterhalen.Hij gaf aan zijn blikje chocom. te hebben geschud.