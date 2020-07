“Mams, hoe heet hij?”: dochter steelt show tijdens interview met expert op BBC HR

01 juli 2020

22u47 0 Het leukste van het web De dochter van een expert gezondheidsbeleid heeft voor een vrolijke noot gezorgd in het nieuws op de Britse’ openbare omroep BBC. Het meisje onderbrak voortdurend het interview en startte zelfs een gesprek met de nieuwslezer. Het fragment is al miljoenen keren bekeken.

Clare Wenham is assistent-professor gezondheidsbeleid aan de London School of Economics en kwam in die hoedanigheid toelichting geven over het fenomeen van ‘lokale lockdowns’, een maatregel die verschillende landen willen toepassen bij een mogelijke ‘tweede golf’ of lokale uitbraken van het coronavirus.

Naast professor is Clare Wenham ook nog mama en dat weten de kijkers van BBC nu ook. Dochterlief probeert op de achtergrond eerst het decor wat aan te passen en krijgt daarbij ook een tip van de nieuwslezer. Het meisje hoort hem bezig en wil vervolgens weten hoe hij heet. Geniet vooral ook zelf even van de grappige beelden.

