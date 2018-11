“Make your toilet great again!”: Trump-toiletborstel te koop TTR

18 november 2018

18u52

Bron: New Zealand Herald 0 Het leukste van het web Wie het toilet een schoonmaakbeurt wil geven, kan dat vanaf nu doen met de Donald Trump-toiletborstel. De slogan van het nieuwe product is treffend: “Make your toilet great again!” Met het volumineuze kapsel van de president verwijder je alle hardnekkige vlekken aan de randen.

“Ik ben van nature aangetrokken door toiletpotten. Ik begin gewoon te schrobben, te zoenen. Als je een toiletborstel bent, laten ze dat gewoon toe. Just grab them by the handle...”, zo staat in de advertentie te lezen. De ‘Commandor in Crap’, zoals de originele toiletborstel heet, is online te koop voor 21,40 euro.

Op sociale media zijn meerdere geïnteresseerden die de toiletborstel graag als kerstcadeau willen geven.“Dit is hilarisch”, klinkt het op Twitter. De verkoper laat op de website weten dat kopers momenteel ongeveer zes à acht weken moeten wachten op hun bestelling, omdat de vraag naar het nieuwe product groot is.

OMG, I WANT THIS FOR X'MAS



Trump's Commander in Crap#ProductDesign pic.twitter.com/DGa6YbhUEQ SodaCaustica(@ SodaCaustika) link