‘Liefs van mama’: kerstkoekjes uit Tweede Wereldoorlog bijna 80 jaar later in perfecte staat teruggevonden IB

25 december 2018

03u16

Bron: BBC, New Zealand Herald 0 Het leukste van het web Onder de houten vloerplanken van een hotel op het Britse Isle of Man, vonden bouwvakkers bij een renovatie in 1998 een gesloten blikje met kerstkoekjes en een briefje met ‘liefs van mama’. Het kerstcadeautje werd tijdens de Tweede Wereldoorlog verstuurd naar matroos Able ‘Seaman’ Davis, die het blik onder de vloer van zijn kamer verstopte tot het decennia later pas weer gevonden werd. De koekjes zien er zo’n tachtig jaar later nog steeds eetbaar uit.

Het blikje met mince pies - traditionele Engelse kerstkoekjes met gehakt - en het bijgesloten briefje met ‘liefs van mama’ werd al in 1998 bij een renovatie gevonden in het Lock Hotel in Douglas op het Isle of Man, een Brits eiland in de Ierse Zee tussen het Verenigd Koninkrijk en Ierland, om vervolgens opnieuw te verdwijnen in de archieven van het plaatselijke Manx museum, waar het nu éindelijk opnieuw teruggevonden is.

Het blik koekjes kwam met een briefje erbij, waarin de moeder van Able Davis vertelt over het leven in Birmingham, waar de familie woonde. Het waren harde tijden: verschillende familieleden moesten ‘kaarten voor geld’ en een kamer in het huis werd verhuurd aan gasten. “We zullen blij zijn om je te zien wanneer je verlof krijgt”, schrijft de moeder ook nog aan haar zoon.

lees verder onder de foto:

“Luchtdicht bewaard”

De koekjes zien er bijna tachtig jaar later nog steeds eetbaar uit. Volgens curator Matthew Richardson van het Manx National Heritage Museum, waar de koekjes sinds 1998 in de archieven zijn verdwenen, komt dat doordat de lekkernijen in een luchtdicht blikje verzegeld zaten. Het museum komt nu met de vondst naar buiten omdat dit “de juiste tijd van het jaar is voor dit verhaal.”

Over waarom de koekjes onder de vloer verborgen waren, heeft Richardson nog wel een theorie. “Als je een kamer deelde met vijf of zes andere mannen die je van haar noch pluim kende, dan was de enige manier om je eigendommen te beschermen om ze te verstoppen. We weten niet waarom deze matroos zijn mince pies nooit opgegeten heeft. Misschien werd hij plots naar een andere plek gestuurd en had hij geen tijd meer om ze op te halen.”